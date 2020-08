Serbia-Croazia: premier Brnabic, rapporti complessi ma Belgrado vuole riconciliazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati del Consiglio nazionale serbo in Croazia sono circa 200 mila gli sfollati di etnia serba dopo il conflitto degli anni '90. L'operazione Tempesta fu lanciata il 4 agosto 1995 contro l'Esercito serbo della Krajina per liberare le zone occupate dai serbi in Dalmazia e Slavonia (la cosiddetta Krajina serba) e porre fine all'accerchiamento della cittadina musulmana di Bihac. Nell'operazione furono uccisi centinaia di militari e civili serbi e più di 200 mila persone vennero espulse dalle loro proprietà. Il 24 luglio 2006 il Tribunale penale internazionale dell'Aia (Tpi) ha condannato in primo grado i generali croati Ante Gotovina e Mladen Markac per crimini commessi durante l'operazione Tempesta, ma la sentenza di secondo grado, del 14 maggio del 2012, ha sancito l'assoluzione completa per i due. (Seb)