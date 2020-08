Scuola: Bernini (FI), allarme presidi smentisce ottimismo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso della presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "a poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, la situazione è allarmante non solo per le cattedre scoperte e il bando per i nuovi banchi in ritardo, ma anche perché serviranno ventimila aule fuori dalle scuole, e la metà deve ancora essere individuata. L’allarme lanciato oggi dai presidi e quello dell’Anci sui fondi che ancora mancano per potenziare il servizio di trasporto locale - continua la parlamentare in una nota -, smentiscono fragorosamente i proclami ottimistici del premier e della ministra Azzolina. Invece di scaricare tutte le responsabilità sui dirigenti scolastici, il governo faccia l’unica cosa possibile: stanzi subito più risorse per le scuole paritarie - conclude Bernini -, che hanno spazi adeguati per accogliere altri studenti e garantire così un avvio ordinato dell’anno scolastico".(Com)