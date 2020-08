© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Rieti registra il caso positivo al Covid-19 di una bambina di 7 anni che frequentava il centro estivo per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Si tratta del centro estivo in cui ieri era risultato positivo un altro bambino di 8 anni. (Rer)