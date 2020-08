Inps: Miccoli (Pd) su bonus, si dimettano i cinque parlamentari e restituiscano tre mesi di stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Lavoro della segreteria del Partito democratico, Marco Miccoli, osserva in merito ai deputati che avrebbero percepito il bonus da 600 euro per le partite Iva che "i nomi prima o poi usciranno. Consiglierei ai cinque parlamentari di dimettersi - continua l'esponente del Pd su Facebook -, ammettendo la vergogna di cui si sono macchiati. Magari tenendosi i 600 euro e restituendo i tre mesi di stipendio relativi ai mesi del bonus percepito. È l'unico modo - conclude Miccoli - per uscirne con un briciolo di dignità". (Rin)