Coronavirus: Bernini (FI), Conte venga in Parlamento a carte scoperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala: "Il ministro Speranza sostiene che il lockdown nazionale ha salvato l’Italia, e che chiudere tutto sia stata una scelta che ha consentito di fermare il virus prima che invadesse il Sud, risparmiando così tante vite. Una rivendicazione legittima del proprio operato che va rispettata - prosegue la parlamentare in una nota -, ma il punto non è questo: perché il governo ha tenuto all’oscuro il Parlamento, e quindi gli italiani, della difformità di vedute col Comitato tecnico-scientifico? Perché il premier ha sostenuto il contrario? Si potevano ugualmente salvare vite senza uccidere l’economia? E perché non sono stati ancora desecretati tutti gli atti? Il Paese ha il diritto di sapere", conclude l'esponente di FI, "e la strada maestra è un immediato dibattito parlamentare in cui Conte deve giocare a carte scoperte". (Com)