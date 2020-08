Grecia: alluvione nell'isola di Eubea, almeno 5 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono morte e due sono i dispersi dopo che una tempesta improvvisa ha colpito nelle scorse ore l'isola greca di Eubea (Evia). Lo ha annunciato il viceministro per la Protezione civile, Nikos Hardalias, recatosi nell'isola a nord di Atene per fare il punto sulla situazione. Tra le vittime una coppia di anziani di 86 e 85 anni, ed un bambino di 8 anni, che sarebbero morti a causa dell'esondazione di un fiume nel villaggio di Politika. Le altre due vittime non sono ancora state identificate. Sono state 495 le chiamate ai vigili del fuoco, di cui 47 da parte di persone intrappolate nelle proprie case o nelle automobili.(Gra)