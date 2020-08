Libano: Maas a conferenza donatori, dalla Germania 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo libanese ha bisogno del nostro aiuto e di motivi di speranza: con queste parole il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di euro in aiuti umanitari da parte di Berlino nel suo intervento oggi alla video conferenza internazionale dei donatori promossa dalla Francia dopo le terribili esplosioni al porto di Beirut del 4 agosto. "Sono molto lieto che possono annunciare altri 20 milioni di euro in aiuti umanitari e della cooperazione allo sviluppo oggi", ha dichiarato Maas come riportato sul profilo Twitter del ministero degli Esteri tedesco. (Geb)