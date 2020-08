Roma: 3mila controlli anti covid da polizia locale nel fine settimana, chiuso noto locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state oltre 3mila le verifiche svolte dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nel corso del fine settimana. Una vigilanza particolare ha riguardato le località tipiche della movida: Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Rione Monti ma anche le varie piazze del Centro Storico ed il litorale romano, dove ormai da settimane è stata predisposto un potenziamento dei controlli. Nella zona del Pontile, gli agenti hanno rilevato assembramenti presso un'attività di ristorazione che, per questo motivo, è stata sanzionata con contestuale diffida al proprietario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Nell'ambito della lotta all'abusivismo commerciale, sono stati posti sotto sequestro più di 500 articoli venduti illegalmente nelle vie intorno Piazza Anco Marzio. A Roma nord, un gruppo di agenti in abiti civili e in divisa, hanno effettuato un blitz presso un locale famoso della zona, adibito a discoteca. Più di un migliaio le persone presenti e intente a ballare a distanza ravvicinata, ammassate l'una con l'altra, senza utilizzo dei dispositivi di protezione: oltre alla sanzione prevista per inosservanza delle regole in vigore per il contenimento del contagio, scattato il provvedimento di chiusura dell'attività per tre giorni. Nell'area del Foro Italico, un altro noto locale è stato sanzionato per violazione delle disposizioni sul distanziamento sociale. A seguito diffida degli operanti, il gestore ha ottemperato alla chiusura del locale, che è stato immediatamente evacuato. Nel corso delle verifiche in atto nella zona, gli operanti hanno sorpreso e immediatamente fermato un trentenne che procedeva con il proprio veicolo contromano, con il rischio di investire le persone presenti in strada in quel momento: rilevato un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti consentiti, l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltrechè per resistenza violenza e lesioni a pubblico ufficiale. (segue) (Rer)