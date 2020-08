Roma: 3mila controlli anti covid da polizia locale nel fine settimana, chiuso noto locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mirata attività di vigilanza ha interessato anche il quartiere Appio Claudio, località di ritrovo di molti giovani: qui si è reso necessario l'allontanamento della moltitudine di persone presenti in prossimità dei locali della zona, alcuni dei quali sanzionati per irregolarità amministrative e per il mancato rispetto delle regole poste a salvaguardia della salute collettiva. Mentre, a causa di assembramenti che impedivano di fatto il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, sono proseguite da parte delle pattuglie le procedure di isolamento temporaneo dei luoghi maggiormenti frequentati e affollati: tra questi, le principali piazze di Trastevere. Una ventina invece gli illeciti contestati per la vendita ed il consumo di alcol oltre l'orario consentito, ai quali si aggiungono altre 13 irregolarità di tipo amministrativo rilevate all'interno di pubblici esercizi e attività commerciali. Sul versante sicurezza stradale, in questo weekend gli agenti hanno accertato quasi 800 violazioni al Codice della Strada, proseguendo con una costante opera di controllo anche nei confronti degli utilizzatori di monopattini. 74 invece i casi in cui si è resa necessaria la veicoli rimozione dei veicoli per intralcio alla circolazione. (Rer)