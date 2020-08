Bolivia: Tribunale supremo elettorale insiste sul voto il 18 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia insiste sulla necessità di fissare la data definitiva delle prossime elezioni generali il 18 ottobre prossimo. È quanto emerge al termine dei colloqui tenuti nella giornata di ieri dai dirigenti del Tse con il Movimento per il socialismo (Mas) dell’ex presidente Evo Morales, che invece chiedono che la data del voto venga mantenuta al 6 settembre prossimo. In mattinata il capo del Tribunale supremo elettorale, Salvador Romero, ha incontrato anche il presidente del Senato Milton Baron. “Abbiamo concordato – ha detto quest’ultimo – di lavorare su una nuova legge che, in maniera consensuale e concertata, garantisca lo svolgimento delle elezioni generali”. Nei giorni scorsi i sindacati e le organizzazioni vicine al Mas hanno bloccato le principali arterie stradali della regione di Cochabamba in segno di protesta contro la decisione del Tse di posticipare le elezioni. (segue) (Brb)