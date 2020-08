Bolivia: Tribunale supremo elettorale insiste sul voto il 18 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero consiste in un blocco generalizzato delle principali vie di comunicazioni dei nove dipartimenti di cui si compone il paese. La Federazione dei contadini Tupac Katari ha confermato azioni di questo genere nella città sede delle istituzioni di governo, La Paz. I cocaleros del Chapare bloccano le strade tra Cochabamba e Santa Cruz, mentre altre sigle si occupano di impedire le comunicazioni di zone altrettanto cruciali come Beni e Pando. Le mobilitazioni delle comunità indigene e contadine hanno avuto un ruolo cruciale nella cronaca politica locale degli ultimi mesi. La giustizia sta lavorando all'incriminazione dei dirigenti del Mas quali possibili agitatori delle proteste violente che sono seguite alle denunce di frodi nelle ultime presidenziali, chiuse con le dimissioni dello stesso Morales e la sua fuga all'estero. “L’importante per noi è che le elezioni si tengano nel 2020, in modo tale che le nuove autorità si insedino già quest’anno”, ha dichiarato Romero dopo l’incontro con Baron. (Brb)