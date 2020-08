Energia: profitti Saudi Aramco calano del 73 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero saudita Aramco, controllato dallo Stato, ha registrato un calo del 73 per cento dei profitti del secondo trimestre di quest'anno e ha mantenuto i piani per pagare 75 miliardi di dollari in dividendi annuali, una fonte vitale di denaro per un governo gravato da un deficit crescente. Secondo quanto si legge in un comunicato, Saudi Aramco, che Apple Inc. ha recentemente nominato come la società quotata più importante al mondo, ha dichiarato che l'utile nei tre mesi terminati a giugno è sceso a 24,6 miliardi di riyal (6,6 miliardi di dollari) rispetto ai 92,6 miliardi di un anno prima. Aramco pagherà un dividendo del secondo trimestre di 18,75 miliardi di dollari, la maggior parte al governo, principale azionista della società. La diminuzione dell'utile è dovuta principalmente all'"impatto della riduzione dei prezzi del greggio e del calo dei margini della raffinazione e dei prodotti chimici", ha affermato Aramco nella dichiarazione data alla borsa saudita. (Res)