Milano: sport e giochi per ragazzi in case popolari, si parte con Fom e allenatori giovanili Inter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partono domani mattina le attività ludiche, ricreative, sportive ed educative dedicate a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni nei cortili delle case popolari della città. È il "Centro estivo diffuso", parte del programma #estatepopolare, che per la prima volta si sposta e si attiva direttamente là dove le persone abitano, portando l'offerta estiva nei quartieri e nelle case pubbliche in tutti i Municipi a parte l'1, sia di proprietà comunale in gestione a MM sia di Aler, e riempiendo gli spazi comuni di nuove proposte aggregative. A coordinare le iniziative del progetto ideato dall'Amministrazione, in questa prima fase agostana che proseguirà per due settimane fino al 21 del mese, è la Fom (Fondazione oratori milanesi), con la quale è già attiva una convenzione con il Comune, insieme al Csi, Centro sportivo italiano. Anche FC Internazionale parteciperà al progetto #estatepopolare, in alcune date e luoghi selezionati, con allenatori del settore giovanile e di Inter Campus. (segue) (com)