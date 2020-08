Milano: sport e giochi per ragazzi in case popolari, si parte con Fom e allenatori giovanili Inter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività nei cortili, a piccoli gruppi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e coordinate da educatori e animatori, si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 9,30 alle 13. La possibilità di partecipare sarà libera e gratuita, aperta a tutto il quartiere e veicolata anche dai servizi sociali territoriali, dagli operatori già attivi nei cortili, come custodi sociali, laboratori di quartiere, reti QuBi', personale di MM e di Aler. Tutti i ragazzini che lo desiderino possono prendervi parte, senza obbligo di iscrizione. "Abbiamo immaginato una proposta integrativa rispetto alla Milano Summer school - dice l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. La disponibilità di Fom e di tutte le organizzazioni che lavorano con la Federazione, a partire dal Csi, ci hanno permesso di fare un'operazione mai vista prima. Lo sport, i laboratori di animazione, il sostegno per i compiti e il gioco entrano nei cortili delle case popolari, vicino a chi ha più bisogno, nello spazio abitato e vissuto dalle famiglie e dai più piccoli. Questa è un'estate che cerca di essere nuova e diversa per chi è rimasto in città, ma potrebbe anche rappresentare un'idea da sviluppare nei prossimi anni, rinforzando una direzione preziosa di lavoro che vede l'Amministrazione comunale di una grande città desiderosa e capace di farsi vicina". (com)