Camera: Fico, è una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva

- Per il presidente della Camera, Roberto Fico, "è una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È una questione - continua la terza carica dello Stato su Facebook - di dignità e di opportunità. Perché, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici. È necessario", conclude Fico, "ricordarlo sempre". (Rin)