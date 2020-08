Mobilità: Anas, anche oggi oltre tre ore di attesa per imbarchi verso la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, anche oggi si segnalano oltre tre ore di attesa per imbarcarsi verso la Sicilia. Lo riferisce l'Anas in una nota. Il personale di Anas e della Protezione civile - continua la nota - è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d'acqua. Sul resto dell'autostrada, il traffico è intenso, ma scorrevole.(Com)