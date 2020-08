Aborto: Polverini (FI), a ogni intervento legislativo si accompagnino misure per maternità e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renata Polverini, deputata di Forza Italia, dichiara che "sarebbe bello se ad ogni intervento legislativo o amministrativo sull'aborto si accompagnasse un simmetrico intervento in favore della maternità e della famiglia, laicamente intesa. Purtroppo non è così e anche l'ultimo provvedimento - continua la parlamentare su Facebook -, per ora solo annunciato via Twitter dal ministro Speranza, sulla pillola Ru486, non fa eccezione; anzi, se possibile lo Stato con la 'scusa' di garantire un diritto (che per me deve restare tale) della donna a disporre del proprio corpo, in realtà si chiama fuori da qualsiasi responsabilità lasciandoci sole (in qualche caso disperate) di fronte alla scelta, in tutti i sensi, della vita: proseguire o meno una gravidanza inattesa, non 'sostenibile' o non voluta. Sono già intervenuta su questo tema ricordando come nella mia esperienza di presidente della regione Lazio mi sono confrontata con l'introduzione della pillola abortiva; altri tempi - eravamo nel 2010 - e, soprattutto, altre conoscenze sugli eventuali pericoli per un uso del medicinale fuori dal circuito ospedaliero. Decisi, solo per motivi precauzionali, che era consigliabile il ricovero". (segue) (Rin)