Aborto: Polverini (FI), a ogni intervento legislativo si accompagnino misure per maternità e famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polverini aggiunge: "Non sappiamo, allo stato, quali siano state le motivazioni che hanno consentito al Comitato tecnico-scientifico di soprassedere ad una seppur minima degenza, peraltro ormai limitata a meno di ventiquattr'ore, e a considerare altre soluzioni solo nel caso che l'interessata tradisca uno 'stato d'ansia'. Mi resta difficile credere che una donna, in quelle condizioni e circostanze, non provi 'agitazione, preoccupazione, apprensione', tutti sinonimi (dizionario Garzanti) dell'ansia. Dunque cosa accadrà - chiede la deputata - nei consultori dopo che sarà uscita questa circolare del ministero della Salute? Come farà il personale sanitario a distinguere tra la 'preoccupazione' o l'apparente 'calma' di chi si presenta per abortire? Come verrà garantita la sicurezza della donna dal punto di vista sanitario ma anche da quello, che a questo punto mi preoccupa anche di più, della 'libertà' e autonomia della scelta che sta compiendo? Temo in nessun modo. Lavarsene le mani - conclude l'esponente di FI - consegnando una pillola con tanti saluti ad una donna che meriterebbe ben altra considerazione e sostegno non può mai essere la scelta giusta". (Rin)