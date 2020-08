Libano: arrivato terzo aereo di aiuti saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo aereo saudita che trasporta più di 200 tonnellate di forniture mediche, kit di ricovero e generi alimentari per le vittime dell'esplosione del porto di Beirut è arrivato oggi nella capitale libanese, Beirut, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa saudita (Spa). L'iniziativa fa parte del ponte aereo del Regno per fornire aiuti umanitari al Libano dopo l'esplosione del 4 agosto che ha ucciso più di 150 persone e ferito altre 5 mila. L'aereo trasportava pompe endovenose elettroniche, forniture di emergenza e vari medicinali tra cui antibiotici e analgesici, materiali di protezione, disinfettanti, sterilizzatori, maschere, soluzioni endovenose e tubi di pompaggio, più forniture mediche, vari alimenti, forniture per rifugi come tende, materassi e coperte, e vari utensili da cucina e forniture. I rifornimenti sono stati inviati attraverso il Centro di aiuto e soccorso umanitario King Salman (KSrelief) dell'Arabia Saudita. Il team di KSrelief seguirà e supervisionerà la distribuzione degli aiuti per garantire che vengano consegnati a chi ne ha bisogno, secondo l'agenzia "Spa". (Res)