Coronavirus: De Petris (Leu), critiche a Conte assolutamente pretestuose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, segnala che "le critiche e gli attacchi rivolti al governo e al presidente Conte per la gestione del lockdown sono pretestuosi. Mirano solo a sostenere che la chiusura generalizzata è stata un errore e anche gli appunti per non aver dichiarato subito la val Seriana zona rossa celano questo obiettivo. Invece - continua la parlamentare in una nota - proprio l'esperienza di Codogno e delle prime zone rosse dimostra che, senza il lockdown in tutto il Paese, il contagio si sarebbe esteso con conseguenze ancora più tragiche sul fronte della pandemia e con esiti catastrofici sull'economia. Il governo - prosegue De Petris - ha fatto bene ad anteporre la salute pubblica e la vita delle persone a ogni altra considerazione ma se così non avesse fatto anche il quadro economico sarebbe oggi molto più disastroso". (Com)