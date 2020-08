Roma: Raggi, fermata dell’arte nel cuore della metro, Cavour vetrina opere giovani artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma. "Anche quest'anno la stazione metro Cavour, nel quartiere Monti, si conferma vetrina per le opere di giovani artisti grazie al progetto 'Art stop Monti', giunto alla sua terza edizione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "In questi giorni sono in esposizione presso la fermata le opere dell'artista visivo Andreco, in particolare il suo murale sulla terrazza della stazione dedicato al rapporto tra i cittadini e il Tevere - spiega Raggi -. Con il progetto 'Art stop Monti' avviato nell’aprile del 2017 abbiamo riconsegnato alla città la stazione metro Cavour, liberandola dal degrado e trasformandola in una fermata dell’arte. L’edizione di quest’anno ruota tutta intorno al tema del 'presente' e dell’etica civica, a noi molto caro. Parliamo ad esempio di rispetto dell’ambiente, libertà, uguaglianza, senso di comunità. Grazie al progetto Art stop Monti, abbiamo visto la fermata Cavour rinascere: è stata ripulita e riqualificata, con una nuova illuminazione che valorizza gli spazi e l’intera stazione. Altri 4 artisti parteciperanno a questa edizione per la stagione 2020/2021 con i loro interventi nella stazione, tutti giovani under 35, un contributo importante per migliorare e abbellire - conclude Raggi - spazi frequentati ogni giorno da migliaia di utenti del trasporto pubblico nel cuore della nostra città". (Rer)