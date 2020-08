Camera: Iovino (M5s), notizia parlamentari con bonus indigna, chiedano scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle Luigi Iovino, segretario dell'ufficio di presidenza a Montecitorio, sottolinea che "la notizia di cinque parlamentari che avrebbero chiesto ed ottenuto il bonus di 600 euro riservato a partite Iva e lavoratori autonomi per rispondere alla crisi colpisce e indigna: è evidente - continua il parlamentare in una nota - che dei rappresentanti dei cittadini, con molti privilegi e uno stipendio già consistente, non avrebbero nemmeno dovuto pensare a chiedere un sostegno economico destinato a chi è davvero in difficoltà. Al di là delle forze politiche di appartenenza e del diritto di accedere al beneficio, il comportamento di questi parlamentari è profondamente contrario all'etica di chi dovrebbe farsi interprete dei bisogni soprattutto delle persone in difficoltà. I responsabili - prosegue l'esponente pentastellato - dovrebbero chiedere scusa a tutti quei lavoratori a cui hanno sottratto delle risorse di cui non avevano certamente bisogno e restituire quanto hanno percepito, in maniera forse legittima, ma certamente non morale". (Com)