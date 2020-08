© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "Franca Valeri ha contribuito a scrivere alcune delle pagine di maggior successo e qualità del teatro e della tv italiana. Con lei - spiega il titolare del Mef su Twitter - non se ne va solo una grande attrice ma una donna di rara intelligenza, ironia e arguzia. Sul ricordo che ha lasciato di sé non calerà mai il sipario". (Rin)