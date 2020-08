Azerbaigian-Serbia: Aliyev chiede a Vucic chiarezza su munizioni serbe usate dall'Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha espresso all'omologo della Serbia Aleksandar Vucic la sua preoccupazione per l'utilizzo da parte dell'Armenia di munizioni di fabbricazione serba per attaccare militari e civili azerbaigiani durante il recente conflitto di luglio. Sarebbe questo il tema principale della conversazione telefonica avuta ieri sera dai due presidenti, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa azerbaigiana "Apa". Aliyev ha evidenziato che questa vicenda ha destato preoccupazione nel suo paese sulla scia del recente intensificarsi delle ostilità tra Azerbaigian e Armenia. Vucic, da parte sua, ha annunciato che una delegazione di Belgrado sarà inviata presto in Azerbaigian per indagare e fare chiarezza sulla situazione. La questione ha destato alcune polemiche politiche anche in Serbia: l'ex presidente Boris Tadic, leader del Partito socialdemocratico serbo, ha negato le accuse riguardo la vendita di munizioni all'Armenia durante il suo mandato presidenziale ed ha invitato Vucic ad un confronto in diretta televisiva.(Res)