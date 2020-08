© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "in tre mesi il governo ha gettato alle ortiche quasi 100 miliardi. Da palazzo Chigi solo bonus e assistenzialismo - continua la parlamentare su Twitter -, nessuna iniziativa seria per la crescita e l'occupazione. Che fine faranno tanti posti di lavoro quando saranno finiti i soldi? Non si può indebitare il Paese a vita‬". (Rin)