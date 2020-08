India: ministro positivo al coronavirus, aveva promosso uno snack contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato dell’India per gli Affari parlamentari e le Industrie pesanti, Arjun Ram Meghwal, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso politico su Twitter: “Dopo aver sviluppato i sintomi del Covid-19, mi sono sottoposto al test e ho scoperto di essere positivo al secondo tampone. Su consiglio dei medici, mi sono ricoverato in ospedale e ho chiesto a tutti coloro che sono entrati in contatto con me di badare alla loro salute”. Meghwal era già finito al centro dell’attenzione mediatica nelle scorse settimane per aver pubblicizzato uno snack speziato chiamato “Bahabhi Ji” che, a suo dire, avrebbe tenuto lontano il coronavirus. Il relativo video era diventato virale sui social media. “Un produttore ha realizzato un marchio nominato Bahabhi Ji, i cui snack permettono di sviluppare gli anticorpi necessari a combattere il coronavirus”, affermava Meghwal nella registrazione. In India, in base ai dati pubblicati stamane dal ministero della Sanità, 2,15 milioni di persone sono risultate positive al coronavirus, mentre in 43.379 sono morti per il Covid-19.(Inn)