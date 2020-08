Milano: 84enne esce di notte per camminare al fresco ma smarrisce strada, Polizia lo riaccompagna a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era uscito di casa di notte per camminare e prendere un po' di aria fresca in questi caldi giorni di agosto ma, quando gli agenti delle volanti lo hanno trovato venerdì 7 agosto alle 3 di mattina in via Predabissi, il signor Simone di 84 anni ha detto di aver smarrito la strada per il rientro in casa. Collaborativo, lucido e in buono stato di salute, l'uomo, che ha rifiutato la proposta degli agenti di far intervenire sul posto del personale sanitario, aveva percorso quasi tre chilometri a piedi dalla sua abitazione. Gli agenti del commissariato Monforte/Vittoria, visto che l'uomo ha dichiarato subito l'indirizzo di residenza mostrando le chiavi dell'abitazione, data l'età e l'ora della notte, lo hanno fatto salire a bordo della volante e lo hanno riaccompagnato a casa. (com)