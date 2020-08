Valeri: Spadafora, davvero dispiaciuto per sua scomparsa, è stata artista poliedrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, si dice "davvero dispiaciuto per la scomparsa di Franca Valeri che solo il 31 luglio scorso aveva tagliato il traguardo dei 100 anni. Artista poliedrica e pioniera della comicità femminile - osserva l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, sarà ricordata per i suoi esilaranti personaggi, ma anche per la sua capacità di rappresentare con garbo ed ironia l’Italia dei suoi tempi, insieme ad attori come Sordi, Tognazzi e Manfredi". (Rin)