Fiumicino: trovato cadavere in spiaggia nella notte, ipotesi annegamento

- Il cadavere di un uomo è stato trovato questa notte sulla spiaggia di Fiumicino, nella zona di Pesce Luna. Secondo una prima ricostruzione, la causa del decesso sarebbe legata ad un annegamento, dopo che l'uomo si era buttato in mare per fare un bagno. Ma la dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato Fiumicino, che avevano ricevuto una segnalazione. Il corpo è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria e la Polizia scientifica sta effettuando i rilievi necessari.(Rer)