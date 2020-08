Libano: ambasciata Qatar smentisce Foxnews su finanziamenti a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente statunitense "FoxNews" ha pubblicato un articolo sui presunti finanziamenti del Qatar alla milizia sciita libanese Hezbollah "con fonti scarse e numerose false accuse scritte da due persone con una consolidata agenda contro Doha". E' quanto si legge in un comunicato dell'ambasciata del Qatar negli Stati Uniti. La fonte di questo report è la "Benjamin Weinthal della Foundation for Defence of Democracies (FDD) che ha in precedenza presentato affermazioni distorte contro il Qatar. Il suo scopo è minare il fatto che il Paese ospiti l’esercito Usa presso la base aerea di Al Udeid e fare in modo che venga ricollocata altrove nella regione". Il Qatar "ha investito in modo significativo nella base aerea di Al Udeid, rendendola una delle basi militari più avanzate al mondo", si legge. (Res)