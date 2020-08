Difesa: Tofalo (M5s), importante ruolo "Strade sicure" per monitoraggio movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ricorda che "i militari di 'Strade sicure' sono impegnati in tutta Italia e in particolare in Calabria, nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, per il monitoraggio della movida, contro gli assembramenti, e il contenimento della diffusione del Covid-19". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Dal 7 agosto infatti un'aliquota dell'Esercito, del 24esimo Reggimento artiglieria terrestre 'Pelorotani', è operativa nei comuni di Diamante, Sangineto e Scalea con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, supportata dalle forze di Polizia territoriali. Il servizio contribuisce ad intensificare i controlli del territorio per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica". Tofalo ringrazia, poi, "gli uomini e donne della Difesa per l'attività che stanno portando avanti sempre con impegno e professionalità" ed evidenzia che "proprio nell'ambito del cosiddetto decreto legge Agosto approvato dal Consiglio dei ministri, il governo ha inserito alcune importanti disposizioni per la Difesa. In particolare è stato ulteriormente prorogato, fino al 15 ottobre 2020, l'incremento di 753 unità di personale militare impiegato nell'operazione 'Strade sicure', per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'emergenza coronavirus. Inoltre - conclude il sottosegretario - è stato autorizzato il pagamento di 40 ore mensili di straordinario a tutto personale delle Forze armate impiegato". (Com)