Regno Unito: Johnson, riaprire scuole è "imperativo economico e morale"

- La riapertura delle scuole è un "imperativo sociale, economico e morale" per il Regno Unito. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson. Scrivendo oggi sul quotidiano "Daily Mail", Johnson ha assicurato che le scuole del paese saranno in grado di funzionare regolarmente nonostante la pandemia: secondo il premier la riapertura è infatti una "priorità nazionale". "Tenere chiuse le nostre scuole un solo momento più di quanto assolutamente necessario è socialmente intollerabile, economicamente insostenibile e moralmente indifendibile", ha dichiarato Johnson. "La pandemia non è finita", ha osservato il premier Johnson, precisando però che ora si è a conoscenza degli strumenti per permettere la riapertura in sicurezza delle scuole del Regno Unito.(Rel)