Coronavirus: Mulè (FI), Conte riferisca in Parlamento su chiusura

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "due giorni fa, FI aveva chiesto trasparenza e risposte chiare sulle decisioni prese dal premier Conte in merito al lockdown. Le carte del Comitato tecnico-scientifico desecretate - continua il parlamentare in una nota - mostrano come non solo siano state ignorate in più di un'occasione le direttive del Cts, ma di come il presidente del Consiglio abbia agito in totale autonomia bloccando l'intero Paese. Ora che anche dalla maggioranza arriva lo stesso, pressante invito a fare chiarezza - conclude Mulè - è il momento che Conte riferisca al più presto in Parlamento. Lo si deve alle vittime del Covid, alle loro famiglie e agli italiani". (Com)