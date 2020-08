Libia: al via oggi la visita di Saleh in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguilah Saleh, si trova oggi in visita in Egitto per tenere una serie di incontri con rappresentanti regionali e internazionali. Secondo quanto riferisce l'emittente "al Arabiya", il programma prevede oggi una serie di riunioni con i funzionari egiziani e domani un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo, Jonathan Cohen, per discutere della situazione in Libia. Gli Stati Uniti hanno offerto nei giorni scorsi una mediazione per risolvere la crisi libica e le tensioni nella zona di Sirte e al Jufra. (Lit)