Nato: Guerini, ulteriore riduzione militari Usa in Afghanistan è in linea con accordi

- L'annuncio della nuova riduzione di militari degli Stati Uniti in Afghanistan è in linea con quanto concordato alla Nato, anche nei giorni scorsi, "tra i paesi contributori e, in particolare, tra le framework nations, tra cui l'Italia". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, come riportato da una nota stampa all'indomani dell'annuncio del segretario di Stato Usa alla Difesa, Mark Esper, di voler ridurre il numero di militari statunitensi dall'Afghanistan. "Gli Stati Uniti continueranno ad assicurare il supporto strategico e il personale necessario all'intera operazione", ha dichiarato Guerini che ha continuato: "La decisione di oggi si inquadra nell'evoluzione dell'operazione Nato Resolute Support, che prevede la progressiva riduzione delle capacità presenti in Afghanistan, condizionata allo sviluppo del negoziato interno al paese". L'Italia, che sta avvicendando il proprio personale, ha al momento una presenza inferiore al massimo previsto e progressivamente vicina ai circa 650 militari previsti a regime, "con una riduzione pianificata in relazione agli ulteriori sviluppi dell'accordo Usa-Talebani e del dialogo intra-afgano", ha concluso Guerini.(Com)