Valeri: Bonetti, gratitudine per eredità che lascia a tutto il Paese

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, interviene sulla scomparsa di Franca Valeri. "L’abbiamo celebrata qualche giorno fa per il suo compleanno. Continueremo a farlo - segnala l'esponente dell'esecutivo su Twitter - e ad esprimerle la nostra gratitudine per l'eredità che lascia al mondo della cultura italiana e a tutto il Paese, che ha saputo rappresentare con ironia e sguardo sempre profondo". (Rin)