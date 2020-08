© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio un bengalese pregiudicato di 40 anni è stato arrestato in piazza dei Giureconsulti, a Roma, per tentato furto. L’uomo è stato sorpreso dalle commesse in un supermercato mentre stava rubando della merce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. (Rer)