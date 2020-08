Roma: Campidoglio, apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre una nuova struttura di accoglienza di Roma Capitale per donne vittime di violenza. La Casa di Semiautonomia, nel Municipio V, potrà ospitare due donne, anche con bambini, per accompagnarle lungo il percorso di fuoriuscita dalla violenza e il raggiungimento della piena autonomia. "L'obiettivo del servizio - spiega in una nota il Campidoglio - è dare l'ospitalità necessaria alle donne che non hanno alternative abitative possibili e contribuire al loro graduale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo. La struttura, che era stata in funzione dal 2013 al 2015 con fondi dell'istituzione Solidea dell'ex provincia, potrà riaprire a settembre all'interno dell'azione più ampia portata avanti dall'Amministrazione Capitolina per rafforzare i servizi antiviolenza". "La riapertura di questa casa di semiautonomia è un ulteriore risultato all'interno del nostro impegno per rafforzare la rete cittadina di strutture di sostegno alle donne vittime di maltrattamenti - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Abbiamo già creato cinque nuovi Centri Antiviolenza, quest'anno abbiamo inaugurato anche un servizio innovativo di cohousing e altre importanti strutture sono in cantiere su tutto il territorio. Nessuna è sola". (segue) (Com)