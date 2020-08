Roma: Campidoglio, apre una nuova casa di accoglienza per donne vittime di violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portiamo avanti un impegno costante per rafforzare i servizi della città per sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita della violenza - spiega l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì -. I cantieri sono in corso su una serie di appartamenti, anche confiscati alla criminalità organizzata, per creare nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza. Al contempo, abbiamo voluto investire in modo mirato sui giovani, finanziando il progetto 'A Scuola di Parità' nelle nostre scuole secondarie di secondo grado. La parità di genere e il contrasto alla violenza rappresentano un impegno che deve vedere tutti in prima linea", conclude Mammì. "L'impegno costante di questa Amministrazione al contrasto della violenza maschile sulle donne ci permette di inaugurare un'altra struttura residenziale per le donne che, grazie alla loro volontà e al sostegno delle nostre strutture, riescono ad uscire dal circuito della violenza - aggiunge la delegata della sindaca alle Politiche di Genere Lorenza Fruci -. Con questa nuova Casa di Semiautonomia andiamo ad aggiungere un altro tassello alla rete antiviolenza cittadina, che è una risposta concreta, costruttiva e positiva al triste fenomeno della violenza di genere". (Com)