Hong Kong: segretario finanziario Chan critica duramente le sanzioni Usa

- Gli Stati Uniti, nonostante rivendichino la promozione di diritti umani, libertà e democrazia nel mondo, hanno esposto la loro ideologia egemonica violando la privacy personale. Lo ha dichiarato il segretario finanziario di Hong Kong, Paul Chan Mo-po, criticando duramente le sanzioni annunciate da Washington contro funzionari dell’ex colonia britannica, tra cui il capo esecutivo Carrie Lam, per l’applicazione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino. “Le sanzioni riflettono il tipico doppio standard degli Stati Uniti, che tentano d’imporre la loro ideologia egemonica intimidendo platealmente gli altri”, ha scritto Chan sul suo blog. Le misure attuate dagli Usa colpiscono undici funzionari del governo centrale di Pechino e della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, di cui sono stati resi noti indirizzi e numeri di documenti d’identità. Secondo Chan, “proteggere la sicurezza nazionale è una questione di principio e non ci sono margini per negoziare”. Tuttavia, “non c’è motivo di preoccuparsi per le cosiddette sanzioni Usa, dal momento che Hong Kong mantiene la sua attenzione sullo sviluppo sotto il fermo sostegno del governo centrale”.(Cip)