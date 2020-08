Valeri: le reazioni del mondo politico-istituzionale alla sua scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata, senza dubbio, una delle attrici più versatili del panorama cinematografico e teatrale italiano, Franca Valeri, al secolo Alma Franca Maria Norsa, scomparsa all’età di 100 anni - li aveva festeggiati da poco, lo scorso 31 luglio -, a Trevignano romano. Ma l’artista è stata anche scrittrice, conduttrice per la radio e la televisione, autrice, regista. Secondogenita di Luigi Norsa e Cecilia Valagotti, era nata a Milano: il padre era ebreo, mentre la mamma era di religione cattolica, e sopravvisse alle leggi razziali grazie ad un documento falso. Fu il papà a suggerirle di trovarsi un nome d’arte: alla fine la scelta cadde su Valeri, in onore del poeta francese Paul Valéry. Indimenticabili le sue maschere come la "signorina snob", la milanese che dietro la maschera, la parvenza della ricchezza celava una buona dose di infelicità, o come la "sora cecioni", una sorta di casalinga insoddisfatta. Impossibile ricordare tutta la sua carriera: dal palcoscenico teatrale dove dà vita ad un genere nuovo, con personaggi femminili ironici, al cinema che la vede interprete in film come "Luci del varietà" di Alberto Lattuada e Federico Fellini, "Totò a colori", "Il segno di Venere" di Dino Risi, con Sophia Loren ed Alberto Sordi, "Il vedovo", sempre di Risi, insieme ancora ad un mostro sacro come Sordi. Proprio quest’anno, qualche mese fa, aveva ricevuto l’Oscar italiano, vale a dire il premio David di Donatello speciale 2020. "Che lusso", era stato il suo primo commento, all’insegna dell’inconfondibile arguzia che la contraddistingueva. Domani pomeriggio, dalle 17 alle 21, sarà allestita la camera ardente al teatro Argentina, a Roma. (segue) (Rin)