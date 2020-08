Valeri: le reazioni del mondo politico-istituzionale alla sua scomparsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia", dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio di cordoglio inviato ai familiari. "Talento straordinario, amatissima dal pubblico, ha impreziosito con inconfondibile ironia, intelligenza ed eleganza il nostro panorama culturale, cinematografico e teatrale. Ci lascia una galleria di personaggi, opere e spettacoli che non dimenticheremo", osserva il presidente della Camera, Roberto Fico. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime "profonda tristezza per la scomparsa di Franca Valeri, un'icona del nostro teatro, della nostra cultura e spettacolo. Ci ha regalato - prosegue il premier su Facebook - indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e di arguzia. Le siamo grati per tutti questi doni". "Ci ha lasciato una grande donna. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita. Lascia un vuoto, ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana", sottolinea dal canto suo il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. "E' morta Franca Valeri, avevamo appena festeggiato i suoi 100 anni. Ci lascia un’eredità immensa di bravura, professionalità, impegno civile e ironia", commenta su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)