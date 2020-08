Scuola: Serbia, martedì annuncio decisione su riapertura a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione finale sulla riapertura delle scuole in Serbia a settembre sarà annunciata martedì: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic. Secondo quanto dichiarato dalla premier, il ministero dell'Istruzione di Belgrado sta lavorando sul dossier per la riapertura in sicurezza delle scuole della Serbia e la riunione finale si terrà lunedì 10 agosto. "Parallelamente alla lotta al coronavirus è importante guardare all'economia", ha affermato Brnabic. In proposito, ha chiarito la premier, il governo di Belgrado sta lavorando anche sulle misure per il rilancio dell'economia. "La mia intenzione è di lavorare sulla questione tutto il fine settimana in modo da poter emettere già lunedì o martedì delle raccomandazioni chiare e concrete", ha detto in precedenza Brnabic annunciando che avrà un incontro con il ministro dell'Istruzione, Mladen Sarcevic, per discutere delle misure di prevenzione contro il coronavirus, del mantenimento dei corsi di educazione fisica e della durata dei corsi scolastici. (segue) (Seb)