Scuola: Serbia, martedì annuncio decisione su riapertura a settembre (2)

- Stando a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministro dell'Istruzione serbo Sarcevic, i genitori degli studenti con età superiore ai 12 anni in Serbia potranno scegliere se far seguire delle lezioni online ai figli o se far loro frequentare l'anno scolastico a scuola. Il ministro ha sottolineato che i bambini di età inferiore ai 12 anni non possono stare a casa da soli per legge. Oltre a questo, ha proseguito Sarcevic, per motivi pedagogici l'insegnamento dal vivo è importante soprattutto per gli studenti di prima elementare che sono all'inizio della scuola e devono adattarsi all'ambiente scolastico. "Abbiamo preparato diversi modelli che presenteremo allo staff medico dell'Unità di crisi all'inizio della prossima settimana. Abbiamo lavorato sulla base delle raccomandazioni che abbiamo ricevuto finora ", ha detto Sarcevic. (Seb)