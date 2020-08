© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Franca Valeri non ci ha lasciato, è solo andata altrove dove continuerà ad essere ironica e pungente. Addio Franca, sono certo che il mio messaggio ti è arrivato, così come mi è arrivato il tuo. Grazie di cuore". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda in un post Facebook l'attrice scomparsa oggi all'età di 100 anni. (com)