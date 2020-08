Giappone: Abe, evitare di dichiarare un’altra emergenza Covid-19 per aiutare l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire all’economia di riprendersi dal crollo provocato dalla pandemia, il Giappone deve evitare di dichiarare un’altra emergenza coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il premier Shinzo Abe in occasione di una cerimonia per il 75mo anniversario dell’attacco atomico statunitense sulla città di Nagasaki. Abe ha ricordato che secondo gli esperti del settore privato il prodotto interno lordo è crollato di oltre il 20 per cento nel trimestre aprile-giugno e che nei primi mesi l’emergenza ha già causato la perdita di un milione di posti di lavoro. “Considerando gli effetti sull’occupazione e sui redditi, dobbiamo tutti evitare di dichiarare nuovamente l’emergenza, continuando a controllare il più possibile i contagi”, ha affermato il premier giapponese facendo riferimento alla dichiarazione dello scorso aprile che ha portato alla chiusura della maggior parte delle imprese e a restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini. Abe ha anche promesso che il governo stanzierà 26 miliardi di dollari di aiuti per gli ospedali che trattano pazienti Covid-19 e che nuovi fondi saranno garantiti in caso di necessità. Al momento, secondo i dati del ministero della Sanità e del Lavoro, sono circa 1.039 i decessi per Covid-19 confermati in Giappone. Diversi esperti, tuttavia, sostengono che il numero non sia affidabile a causa dei pochi test effettuati sul territorio nazionale.(Git)