Valeri: Franceschini, ci ha lasciati una grande donna, geniale e poliedrica

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, interviene sulla morte di Franca Valeri. "Ci ha lasciato una grande donna - spiega l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita. Lascia un vuoto ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana". (Com)