Roma: incendio sterpaglie, chiuso viadotto Giubileo del 2000

- Un incendio di sterpaglie è divampato questa mattina all'altezza del viadotto Giubileo del 2000, nel quadrante nord di Roma, con il fumo che ha invaso la carreggiata. Sul posto, oltre i Vigili del fuoco, sono intervenute le pattuglie della Polizia locale XV gruppo Cassia, per mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche le pattuglie dei gruppi territoriali limitrofi in ausilio per la viabilità. Il viadotto è stato chiuso in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri, e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (Rer)