Coronavirus: Gelmini (FI), verbali Cts? Conte venga in Parlamento a spiegare sue decisioni

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea: "Tutti ricordiamo le conferenze stampa serali - a reti televisive unificate - del presidente del Consiglio durante le settimane del lockdown. Ad ogni tre parole", prosegue la parlamentare in una nota, "Conte tirava in ballo le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, un modo subdolo per giustificare i famosi Dpcm, un tentativo di deresponsabilizzare palazzo Chigi. Adesso che i verbali del Cts sono stati desecretati scopriamo che il premier aveva, invece, spesso ignorato i suggerimenti degli scienziati, adottando scelte politiche che destavano e destano più di qualche dubbio. Chiediamo", conclude l'esponente di FI, "che il presidente del Consiglio venga in Parlamento a spiegare le sue decisioni - prese senza coinvolgere le Camere e le opposizioni - di quei caldi mesi".(Com)