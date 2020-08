Ungheria: pullman di polacchi esce dall'autostrada, un morto e 34 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta e 34 sono rimaste ferite questa mattina quando un pullman proveniente dalla Polonia è uscito dalla carreggiata lungo un autostrada in Ungheria. Lo ha confermato il portavoce per le Emergenze nazionali ungherese, Pal Gyorfi, citato dall'agenzia di stampa "Mti". Tre delle persone ferite, tra cui un bambino di cinque anni, hanno riportato ferite molto gravi. Le autorità ungheresi stanno impiegando due elicotteri e 14 ambulanze per i soccorsi sul luogo dell'incidente. Un comunicato della polizia magiara evidenzia che le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Stando alle prime informazioni, i passeggeri del pullman sarebbero tutti polacchi. (Vap)